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Израильский политик предлагает признать Геноцид армян


Яир Лапид
Яир Лапид

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Лидер партии Yesh Atid, бывший министр финансов Израиля Яир Лапид заявил, что его страна должна признать Геноцид армян.

«Отныне мы должны проводить собственную политику: признать создание независимого курдского государства, признать Геноцид армян, делать все, чего не делали, когда у нас были хорошие отношения с Турцией, поскольку таковых у нас сейчас нет и не будет в будущем», - цитирует Яира Лапида газета Jerusalem Post.

«Турция должа понять, что не может продолжать наносить удары по Израилю», - заметил он.

Основанная Яиром Лапидом партия Yesh Atid в 2013 году заняла второе место на выборах в израильский Кнессет и сформировала коалицию с партией Likud Бениамина Нетаньяху. После выборов 2015 года Yesh Atid перешла в оппозицию.

В сентябре 2016 года вице-спикер израильского Кнессета Тали Плосков в интервью с Медиамакс отметила, что «у Израиля сегодня нет возможности признать Геноцид армян на государственном уровне».

А в августе 2011 года заместитель министра иностранных дел Израиля Данни Аялон в интервью с Медиамакс говорил:

«Мы никогда не отрицали Армянскую трагедию, но не желаем становиться в этом вопросе стороной конфронтации между Арменией и Турцией».

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