778 просмотров

ООН будет стимулировать инвестиции, направленные на устойчивое развитие в Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян и новый глава Программы развития ООН (ПРООН) Аким Штайнер обсудили сотрудничество, направленное на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Согласно сообщению МИД, Аким Штайнер выразил поддержку ПРООН процессу национализации и интегрирования ЦУР в Армении. Была подчеркнута важность недавнего визита экспертов ПРООН в Ереван. Было выражено удовлетворение в связи с достижениями Армении в сфере инноваций и креатина. 

Собеседники затронули также глобальный саммит «Полезная инвестиция для развития», состоявшийся в марте в Ереване, а также состоявшийся в головном офисе ООН в июле круглый стол-обсуждение, подытожившее его результаты.

Было подтверждено, что ПРООН продолжает оставаться важным партером для Армении в вопросе привлечения новых платформ с целью стимулирования инвестиций, направленных на устойчивое развитие, и новых форматов сотрудничества.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Август 4, 2017 14:40
Будет установлен порядок оценивания ущерба вследвие чрезвычайных ситуаций

Внешняя политика | Август 4, 2017 13:07
ООН будет стимулировать инвестиции, направленные на устойчивое развитие в Армении

Общество | Август 3, 2017 12:44
Учреждается фонд «Цифровая Армения»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017