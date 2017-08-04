ООН будет стимулировать инвестиции, направленные на устойчивое развитие в Армении

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян и новый глава Программы развития ООН (ПРООН) Аким Штайнер обсудили сотрудничество, направленное на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Согласно сообщению МИД, Аким Штайнер выразил поддержку ПРООН процессу национализации и интегрирования ЦУР в Армении. Была подчеркнута важность недавнего визита экспертов ПРООН в Ереван. Было выражено удовлетворение в связи с достижениями Армении в сфере инноваций и креатина.



Собеседники затронули также глобальный саммит «Полезная инвестиция для развития», состоявшийся в марте в Ереване, а также состоявшийся в головном офисе ООН в июле круглый стол-обсуждение, подытожившее его результаты.



Было подтверждено, что ПРООН продолжает оставаться важным партером для Армении в вопросе привлечения новых платформ с целью стимулирования инвестиций, направленных на устойчивое развитие, и новых форматов сотрудничества.