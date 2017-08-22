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Путин и Саргсян встретятся в Сочи


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 23 августа с рабочим визитом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Главы двух стран обсудят основные вопросы повестки двустороннего политического, экономического, гуманитарного, культурного сотрудничества, рассмотрят процесс реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Сержа Саргсяна в Россию в марте текущего года.

Будут затронуты вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Планируется, что на встрече президенты обменяются мнениями об актуальных глобальных и региональных вопросах, в том числе - вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе»,- говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

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