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Президент Туркменистана прибудет в Армению


Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Армению прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках визита планируются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении.

В резиденции президента Армении по окончании армяно-туркменских переговоров на высшем уровне состоится церемония подписания документов.

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