Президент Туркменистана прибудет в Армению

Ереван/Медиамакс/. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Армению прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках визита планируются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении.



В резиденции президента Армении по окончании армяно-туркменских переговоров на высшем уровне состоится церемония подписания документов.