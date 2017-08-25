Конфликт Турции и Германии обостряется

Ереван/Медиамакс/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил президенту Турции самому выступить с инициативой о прекращении переговоров о вступлении в ЕС.
«Турция, которая ограничивает свободу слова, бросает невинных людей в тюрьму и притесняет оппозицию, не может стать частью Евросоюза. Это знает и президент Турции. Мне кажется, он и сам не хочет этого, не воспринимает всерьез переговоры о вступлении», - сказал Зигмар Габриэль в интервью газете Bild, которое цитирует ТАСС.
В то же время глава МИД Германии отметил, что Евросоюз не будет прекращать переговоры.
«Пусть он [президент Турции] сам это сделает, я не хочу ему помогать в очередной провокации», - пояснил Габриэль.
По его словам, «Турция большая и будет существовать и после Эрдогана».
«У нас нет проблем с Турцией, нет проблем с турками, но у нас есть проблемы с нынешним правительством и проводимой президентом политикой», - заявил министр.
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