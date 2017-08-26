Хефферна «вытесняют» с поста заместителя помощника госсекретаря

Ереван/Медиамакс/. Джона Хефферна, занимавшего пост посла США в Армении в 2011-2014 гг., «вытесняют» с поста заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

Об этом пишет сайт американского журнала Foreign Policy, ссылаясь на источники в действующей и бывшей администрации.



В январе текущего года Джон Хефферн был назначен исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Он заменил Викторию Нуланд, став одним ответственных за разработку и реализацию американской политики в европейском и евразийском регионах, включая Южный Кавказ. До того, как стать исполняющим обязанности, Хефферн был главным заместителем помощника госсекретаря.



В июле текущего года президент США Дональд Трамп выдвинул канидатуру Уэсса Митчела на должность помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом.



Foreign Policy пишет, что после назначения Уэсса Митчела Джон Хефферн должен был вернуться на должность главного заместителя помощника госсекретаря и стать ключевым членом его команды, однако его «вытесняют».



«Это еще один пример того, как администрация обращается с нашими самыми талантливыми дипломатами, имеющими реальные институциональные знания», - сказал Foreign Policy бывший сотрудник Госдепартамента, пожелавший остаться неназванным.