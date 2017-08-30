Босния и Герцеговина желает развивать связи с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака.

Президент отметил, что это первый визит на высоком уровне из Боснии и Герцеговины, и подчеркнул, что Армения придает важность отношениям с этой страной, основанным на дружбе, взаимном доверии и партнерстве.



Игорь Црнадак отметил, что хотел бы, чтобы этот визит расценивался как четкий шаг и послание о том, что его страна желает развивать отношения с Арменией. Он подчеркнул, что для развития отношений и дружественных связей между двумя странами и народами нет каких-либо преград.



На встрече был затронут процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По просьбе гостя Серж Саргсян представил подходы армянской стороны.