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Босния и Герцеговина желает развивать связи с Арменией


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака.

Президент отметил, что это первый визит на высоком уровне из Боснии и Герцеговины, и подчеркнул, что Армения придает важность отношениям с этой страной, основанным на дружбе, взаимном доверии и партнерстве.

Игорь Црнадак отметил, что хотел бы, чтобы этот визит расценивался как четкий шаг и послание о том, что его страна желает развивать отношения с Арменией. Он подчеркнул, что для развития  отношений и дружественных связей между двумя странами и народами нет каких-либо преград.

На встрече был затронут процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По просьбе гостя Серж Саргсян представил подходы армянской стороны.

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