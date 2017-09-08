Налбандян встретится с партнерами из стран Восточного партнерства ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян прибыл в Таллин.

В столице Эстонии сегодня состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза и стран-участниц Восточного партнерства ЕС.



Последняя встреча министров иностранных дел Восточного партнерства состоялась 10 июля в Кишиневе. На этой встрече, говоря о планируемом в ноябре саммите Восточного партнерства в Брюсселе, Эдвард Налбандян подчеркнул важность разработки проекта Заключительной декларации.



««Армения готова внести свой вклад в разработку такого документа, который будет отражать реальную сущность сотрудничества и направлять наши усилия в последующие годы. Согласованный текст Рижской декларации может служить основой для преодоления спорных вопросов. Разделяю мнение тех коллег, которые уверены, что нет необходимости усложнять атмосферу предстоящего саммита вопросами, которые, как все мы знаем, могут осложнить достижение консенсуса»,- заявлял Эдвард Налбандян.