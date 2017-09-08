Обсуждена деятельность посольства Армении в России

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян провел в посольстве Армении в Москве рабочее совещание с представителями государственных ведомств Армении в России.
В МИД Армении отметили, что на совещании были обсуждены шаги, направленные на углубление армяно-российских союзнических отношений, и деятельность посольства и других представительств в России в данном контексте.
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