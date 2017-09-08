ЕС считает «многообещающим» новое соглашение с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски заявил сегодня, что «делегация готовится к весьма серьезному событию – подписанию нового соглашения Армения-ЕС, которое станет новой страницей сотрудничества».

Об этом посол заявил на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.



Петр Свитальски заверил, что с их стороны будет сделано все, чтобы все направления сотрудничества обрели новое качество. По мнению посла, рамочный документ о всестороннем и расширенном сотрудничестве является «многообещающим и будет содержать новые элементы».



«Мы поддерживаем вашу повестку реформ. С помощью внешних экспертов мы досконально изучили вашу программу реформ. Это амбициозная программа, сейчас мы размышляем о том, каким образом согласовать наши действия с вашей повесткой реформ. Мы хотим инвестировать суммы там, где, на наш взгляд, реформы будут эффективны»,- отметил посол.



«Хочу заверить, что мы имеем представление о том, как нужно менять нашу страну и также знаем свои проблемы и недостатки»,- отметил премьер-министр Армении.