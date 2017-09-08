723 просмотров

ЕС считает «многообещающим» новое соглашение с Арменией


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски заявил сегодня, что «делегация готовится к весьма серьезному событию – подписанию нового соглашения Армения-ЕС, которое станет новой страницей сотрудничества».

Об этом посол заявил на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Петр Свитальски заверил, что с их стороны будет сделано все, чтобы все направления сотрудничества обрели новое качество. По мнению посла, рамочный документ о всестороннем и расширенном сотрудничестве является «многообещающим и будет содержать новые элементы».

«Мы поддерживаем вашу повестку реформ. С помощью внешних экспертов мы досконально изучили вашу программу реформ. Это амбициозная программа, сейчас мы размышляем о том, каким образом согласовать наши действия с вашей повесткой реформ. Мы хотим инвестировать суммы там, где, на наш взгляд, реформы будут эффективны»,- отметил посол.

«Хочу заверить, что мы имеем представление о том, как нужно менять нашу страну и также знаем свои проблемы и недостатки»,- отметил премьер-министр Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 8, 2017 17:15
«Соглашение Армения-ЕС станет достижением Брюссельского саммита»

Нагорный Карабах | Сентябрь 8, 2017 16:51
В Шуши открылся новый детско-юношеский центр

Внешняя политика | Сентябрь 8, 2017 16:36
ЕС считает «многообещающим» новое соглашение с Арменией
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017