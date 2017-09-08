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«Соглашение Армения-ЕС станет достижением Брюссельского саммита»


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что подписание «Соглашения о всестороннем и расширенном сотрудничестве» между Арменией и Европейским союзом на саммите Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе может стать важным достижением этого саммита.

Согласно сообщению МИД, Эдвард Налбандян заявил об этом в Таллинне на встрече министров иностранных дел Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства.

Во встрече приняли участие Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханес Хан, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС и Восточного партнерства.

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