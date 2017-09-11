Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе посетит сегодня Армению.

В Ереване он проведет переговоры с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном и будет принят президентом Сержем Саргсяном.



Последний визит Михеила Джанелидзе в Ереван состоялся в апреле 2017 года. Тогда он заявлял, что «Армения и Грузия обладают большим нереализованным потенциалом сотрудничества».