Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе посетит сегодня Армению.
В Ереване он проведет переговоры с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном и будет принят президентом Сержем Саргсяном.
Последний визит Михеила Джанелидзе в Ереван состоялся в апреле 2017 года. Тогда он заявлял, что «Армения и Грузия обладают большим нереализованным потенциалом сотрудничества».
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