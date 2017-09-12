Новый посол Франции в Армении владеет семью языками

Ереван/Медиамакс/. Джонатан Лакот (Jonathan Lacôte) назначен новым послом Франции в Армении.
Соответствующий указ подписал 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон.
Джонатан Лакот, которому 15 сентября исполнится 45 лет, с марта 2014 года был вице-послом Франции в Великобритании.
До этого он занимал различные должности в центральном аппарате МИД Франции, работал в дипломатических представительствах Франции в Берлине, Подгорице и Белграде.
Джонатан Лакот владеет семью иностранными языками: немецким, английским, испанским, эстонским, венгерским, русским и сербско-хорватским. --0--
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