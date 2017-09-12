exclusive
1263 просмотров

Новый посол Франции в Армении владеет семью языками


Фото: ESCP


Ереван/Медиамакс/. Джонатан Лакот (Jonathan Lacôte) назначен новым послом Франции в Армении.

Соответствующий указ подписал 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон.

Джонатан Лакот, которому 15 сентября исполнится 45 лет, с марта 2014 года был вице-послом Франции в Великобритании.

До этого он занимал различные должности в центральном аппарате МИД Франции, работал в дипломатических представительствах Франции в Берлине, Подгорице и Белграде.

Джонатан Лакот владеет семью иностранными языками: немецким, английским, испанским, эстонским, венгерским, русским и сербско-хорватским. --0--

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Сентябрь 12, 2017 16:57
Президент и министр юстиции обсудили предложения ОБСЕ/БДИПЧ

Общество | Сентябрь 12, 2017 16:23
Франко-немецкая премия будет поощрять борьбу c дискриминацией

Общество | Сентябрь 12, 2017 13:27
509 кандидатов выдвинуты на премию «Аврора»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017