Глава МИД Ирана посетит Москву

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет сегодня в Москву для переговоров с российским руководством.
ТАСС приводит слова замглавы МИД России Михаила Богданова о том, что речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии.
«Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом. У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом», - сказал он.
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