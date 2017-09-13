Глава МИД Ирана посетит Москву

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет сегодня в Москву для переговоров с российским руководством.

ТАСС приводит слова замглавы МИД России Михаила Богданова о том, что речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии.



«Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом. У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом», - сказал он.