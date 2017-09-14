Состоялся телефонный разговор Карапетяна с Медведевым

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел сегодня телефонный разговор с главой правительства России Дмитрием Медведевым.
Согласно сообщению правительства Армении, Карен Карапетян поздравил своего российского коллегу с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.
Премьер высоко оценил личный вклад Дмитрия Медведева в развитие союзнических отношений между Арменией и Россией.
Стороны договорились приложить максимум усилий для большей активизации двусторонних отношений. Премьер-министры с удовлетворением подчеркнули, что имеются очевидные положительные тенденции роста товарооборота по разным направлениям.
Были также затронуты вопросы, связанные с предстоящим визитом Дмитрия Медведева в Армению и проведением межправительственного заседания Евразийского экономического союза.
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