Состоялся телефонный разговор Карапетяна с Медведевым

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел сегодня телефонный разговор с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Согласно сообщению правительства Армении, Карен Карапетян поздравил своего российского коллегу с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.



Премьер высоко оценил личный вклад Дмитрия Медведева в развитие союзнических отношений между Арменией и Россией.



Стороны договорились приложить максимум усилий для большей активизации двусторонних отношений. Премьер-министры с удовлетворением подчеркнули, что имеются очевидные положительные тенденции роста товарооборота по разным направлениям.



Были также затронуты вопросы, связанные с предстоящим визитом Дмитрия Медведева в Армению и проведением межправительственного заседания Евразийского экономического союза.