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Свитальский: у Армении и ЕС нет серьезных разногласий


Петр Свитальский
Петр Свитальский

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации Европейского союза в Армении Петр Свитальский заявил сегодня, что «Армения и ЕС приближаются к моменту подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве».

«Соглашение полностью сопоставимо с теми обязательствами, которые Армения может иметь в различных сферах своей деятельности»,- отметил посол на церемонии вручения премий авторам эссе «Где заканчивается Европа?».

Петр Свитальский подчеркнул, что между Арменией и Европейским союзом нет каких-либо серьезных разногласий.

«Евросоюз заинтересован в процветании Армении. Чем больше успехов будет иметь Армения, обеспечивая устойчивый и продолжительный экономический рост и создавая новые рабочие места, тем лучше будет для ЕС»,- заявил посол.

На вопрос, почему текст парафированного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве хранится в тайне, посол ответил:

«Это обычный регламнент. Текст соглашения будет опубликован после подписания, поскольку до этого он считается проектом. Когда он будет опубликован, мы будем готовы объяснить каждый пункт и каждую строчку».

Подписания нового соглашения Армения-ЕС планируется в ноябре в Брюсселе, в рамках саммита Восточного партнерства ЕС.

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