Саргсян дал время Эрдогану до весны 2018 года

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в Нью-Йорке выступил с речью на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Представляем отрывки из выступления президента.



Армянофобия в Азербайджане



В ходе развёрнутых в 2016 году действий вооружённые силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Один из совершивших подобное варварство удостоился высокой государственной награды, которую перед камерами ему вручил лично президент Азербайджана.



На протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.



Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА