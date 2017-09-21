Саргсян дал время Эрдогану до весны 2018 года

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в Нью-Йорке выступил с речью на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Представляем отрывки из выступления президента.
Армянофобия в Азербайджане
В ходе развёрнутых в 2016 году действий вооружённые силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Один из совершивших подобное варварство удостоился высокой государственной награды, которую перед камерами ему вручил лично президент Азербайджана.
На протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.
Фото: Пресс-служба президента РА
Все должны осознать, что Азербайджан является символом средневековой отсталости для развивающегося демократическим путем Арцаха.
Арцах не может иметь меньшей свободы, чем сегодня
Мы убеждены, что мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта не имеет альтернативы. В то же время, все должны осознавать, что проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека. Она может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения.
К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, всё равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять своё будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами.
Фото: Пресс-служба президента РА
Все остальные вопросы производны. Все остальные вопросы найдут своё логическое и справедливое решение параллельно с урегулированием проблемы.
Нератифицированные армяно-турецкие протоколы
Мы никогда не превращали признание Геноцида армян в предварительное условие для урегулирования двусторонних отношений Армении и Турции. Более того, именно благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года были подписаны Цюрихские протоколы.
Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в тёмные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые проиворечат букве и духу протоколов. Я выразил отношение армянского народа к этому три года назад с этой высокой трибуны.
Фото: Пресс-служба президента РА
Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение. Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать их по удобному для себя случаю.
В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола потерявшими силу. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как, к сожалению, показал опыт, пустых протоколов.
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