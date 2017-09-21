Армения продолжит продвигать цели ООН

Ереван /Медиамакс/. Армения продолжит последовательно продвигать цели ООН.

Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил 19 сентября в Нью-Йорке на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриешем.



Отметив, что в этом году Армения отметила 25-летие членства в ООН, Серж Саргсян заявил, что с момента вступления в организацию страна активно вовлечена в работы ООН и его структур. Президент подчеркнул, что за прошедшие 25 лет Армения постоянно чувствовала адресную поддержку ООН, которая стимулировала и укрепляла потенциал развития страны.



Серж Саргсян сообщил, что в Армении активно протекает процесс осуществления Целей устойчивого развития ООН.



На встрече был также затронута тема урегулирования карабахского конфликта.