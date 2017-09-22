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Налбандян встретился с американскими дипломатами


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы Элизабет Миллард, старшим директором по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Фионой Хилл и заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.

«На встрече были обстоятельно рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-американского дружественного партнерства»,- говорится в сообщении МИД.

На встрече состоялся также обмен мнениями  о региональных проблемах и вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

Собеседники Налбандяна подтвердили обязательство США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ  продолжить активное участие в мирном урегулировании карабахского конфликта.

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