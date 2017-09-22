Налбандян встретился с американскими дипломатами

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы Элизабет Миллард, старшим директором по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Фионой Хилл и заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.
«На встрече были обстоятельно рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-американского дружественного партнерства»,- говорится в сообщении МИД.
На встрече состоялся также обмен мнениями о региональных проблемах и вокруг ситуации на Ближнем Востоке.
Собеседники Налбандяна подтвердили обязательство США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжить активное участие в мирном урегулировании карабахского конфликта.
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