Министры иностранных дел Армении и Ирака обсудили референдум в Курдистане

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Ирака Эдвард Налбандян и Ибрагим Аль Джаафари на состоявшейся в Нью-Йорке встрече обсудили возможности наращивания сотрудничества в международных организациях.
Собеседники обсудили пути активизации торгово-экономических связей, отметив важность деятельности армяно-иракской межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится в Ереване 25-26 сентября.
Согласно сообщению МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства Ирака представил ситуацию в Ираке и подходы центрального правительства к запланированному в Курдистане референдуму.
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