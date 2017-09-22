Министры иностранных дел Армении и Ирака обсудили референдум в Курдистане

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Ирака Эдвард Налбандян и Ибрагим Аль Джаафари на состоявшейся в Нью-Йорке встрече обсудили возможности наращивания сотрудничества в международных организациях.

Собеседники обсудили пути активизации торгово-экономических связей, отметив важность деятельности армяно-иракской межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится в Ереване 25-26 сентября.



Согласно сообщению МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства Ирака представил ситуацию в Ираке и подходы центрального правительства к запланированному в Курдистане референдуму.