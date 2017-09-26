Президент Армении поздравил Меркель с победой

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня поздравительное послание канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю победы партии «Христианско-демократический союз» на парламентских выборах.

«Голоса немецких граждан, отданные ХДС, наилучшим образом демонстрируют высокий уровень доверия по отношению к партии и эффективность ее политического, экономического и социального курса на протяжении многих лет.



За годы Вашего правления повестка армяно-немецкого сотрудничества имела динамичное развитие, приобрела новое качество политический диалог, увеличилось количество визитов на высшем уровне, расширились и углубились экономические, гуманитарные, межпарламентские и децентрализованные связи.



Важнейшим достижением для нас является то, что на сегодняшний день Германия является одним из надежных и стабильных партнеров Армении и непоколебимым сторонником протекающих в нашей стране демократических процессов, а также углубления сотрудничества Армения-ЕС»,- отметил армянский президент.



Серж Саргсян выразил надежду, что в новом созыве Бундестага армяно-немецкое сотрудничество будет расширено и дополнено новыми взаимовыгодными программами.