Британский министр по делам Европы посетит Ереван

Ереван /Медиамакс/. 26-28 сентября Армению посетит министр Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Ален Данк.

Согласно сообщению МИД, Ален Данк встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и председателем Национального собрания Ара Баблояном.



27 сентября намечены переговоры Эдварда Налбандяна с Аленом Данком, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.



Ален Данк назначен на пост министра Соединенного Королевства по делам Европы и Америки в июле 2016 года. Ранее этот пост занимал Дэвид Лидингтон, с которым Медиамакс беседовал в 2012 году.