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Британский министр по делам Европы посетит Ереван


Ален Данк
Ален Данк

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 26-28 сентября Армению посетит министр Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Ален Данк.

Согласно сообщению МИД, Ален Данк встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и председателем Национального собрания Ара Баблояном.

27 сентября намечены переговоры Эдварда Налбандяна с Аленом Данком, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.

Ален Данк назначен на пост министра Соединенного Королевства по делам Европы и Америки в июле 2016 года. Ранее этот пост занимал Дэвид Лидингтон, с которым Медиамакс беседовал в 2012 году.

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