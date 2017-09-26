Разные пути интеграции «дополняют армяно-грузинские связи»

Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян заявил сегодня в Тбилиси, что Армения и Грузия выбрали разные пути международной интеграции, однако это не может быть преградой для развития сотрудничества двух стран.
«Это может дополнить и иметь положительное воздействие не только на дальнейшее углубление экономических отношений, но и на максимальное расширение регионального сотрудничества»,- отметил Ара Баблоян на встрече с премьер-министром Грузии Гeоргием Квирикашвили.
В качестве удачного примера сотрудничества отдельных регионов стран председатель Национального собрания отметил связи между Аджарией и Лорийским марзом. Ара Баблоян, тем не менее, констатировал, что торгово-экономический потенциал не используется в полной мере. Он заверил, что парламентарии готовы выступить с необходимыми законодательными инициативами для решения проблем в конкретных сферах.
Армянская сторона отметила важность бесперебойного функционирования пропускного пункта Верхний Ларс, который особенно в нынешнее время является основной и наиболее предпочтительной дорогой для экспорта сельскохозяйственных товаров из Армении.
Георгий Квирикашвили в свою очередь выразил удовлетворенность развивающимися грузино-армянскими отношениями, отметив, что имеющиеся объемы товарооборота в размере $ 400 млн необходимо увеличить.
Премьер-министр Грузии выделил туризм в качестве наиболее важной сферы для развития сотрудничества, подчеркнув важность разработки совместных туристических маршрутов.
Оодновременно он заверил, что Грузия открыта для обсуждения возможностей развития сотрудничества с дружественной Арменией в любой сфере.
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