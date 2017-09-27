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Польша намерена активизировать политический диалог с Арменией


Бартош Чихоцкий
Бартош Чихоцкий

Фото: lb.ua


Ереван/Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцкий заявил сегодня в Ереване, что Польша желает активизировать политический диалог с Арменией.

«Мы уверены, что вместе мы сумеем сделать многое. Нас, в частности, не удовлетворяет уровень экономического сотрудничества между нашими странами. Экономика Польши стремительно развивается, и мы можем увеличить объемы экспорта и импорта. Для нас важно понять, в каких сферах и на каких условиях армянская сторона желает активно сотрудничать»,- отметил замминистра.

Бартош Чихоцкий сообщил, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере также будет обсуждаться на встречах в Ереване.

«Мы готовы представить нашу продукцию и наши технологии. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество»,- отметил он.

Говоря о региональной безопасности, польский государственный деятель отметил, что они «внимательно следят за заявлениями, которые касаются переговоров Армении и Азербайджана».

Говоря о саммите Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе, Бартош Чихоцкий отметил, что «это очень важное событие для ЕС и стран-участниц Восточного партнерства». «Не случайно, что за два месяца до саммита мы приехали в Армению. Мы очень хотим, чтобы этот саммит стал историческим и успешным по своему содержанию и результатам»,- заявил он.

Замминистра МИД Польши подчеркнул, что не видит какой-либо преграды в вопросе подписания соглашения Армения-ЕС.

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