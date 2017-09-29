Кристиан Вигенин надеется на восстановление присутствия ОБСЕ в Армении

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин на сегодняшней встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном выразил надежду, что со временем восстановление присутствия ОБСЕ в Армении станет возможным.

«Было бы хорошо, если в будущем сложится такая ситуация, при которой присутствие ОБСЕ в регионе не будет необходимостью»,- отметил Кристиан Вигенин.



По его словам, конфликты должны быть урегулированы мирным путем, поскольку за них платят высокую цену не только страны, но и обычные граждане.



Представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил, что его целью будет обеспечение узнаваемости Армении не только по карабахскому конфликту, но и как страны, в которой прогрессирует демократия и состоялись конституционные реформы.



Кристиан Вигенин встретился также с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность установления контактов с властями Арцаха для получения информации «из первых рук».



Медиамакс отмечает, что специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин прибыл в Ереван в рамках регионального визита. Подводя итоги своего визита в Азербайджан, он отмечал, что «мир не может быть установлен с применением неупорядоченных усилий, и необходимо на самом высоком уровне проявить особое внимание и политическую волю».