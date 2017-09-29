511 просмотров

Кристиан Вигенин надеется на восстановление присутствия ОБСЕ в Армении


Кристиан Вигенин
Кристиан Вигенин

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Ара Баблоян
Ара Баблоян

Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин на сегодняшней встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном выразил надежду, что со временем восстановление присутствия ОБСЕ в Армении станет возможным.

«Было бы хорошо, если в будущем сложится такая ситуация, при которой присутствие ОБСЕ в регионе не будет необходимостью»,- отметил Кристиан Вигенин.

По его словам, конфликты должны быть урегулированы мирным путем, поскольку за них платят высокую цену не только страны, но и обычные граждане.

Представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил, что его целью будет обеспечение узнаваемости Армении не только по карабахскому конфликту, но и как страны, в которой прогрессирует демократия и состоялись конституционные реформы.

Кристиан Вигенин встретился также с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность установления контактов с властями Арцаха для получения информации «из первых рук».

Медиамакс отмечает, что специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин прибыл в Ереван в рамках регионального визита. Подводя итоги своего визита в Азербайджан, он отмечал, что «мир не может быть установлен с применением неупорядоченных усилий, и необходимо на самом высоком уровне проявить особое внимание и политическую волю».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2017 18:01
Йоханнес Хан посетит Ереван для подготовки саммита Восточного партнерства

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2017 17:03
Кристиан Вигенин надеется на восстановление присутствия ОБСЕ в Армении

Нагорный Карабах | Сентябрь 29, 2017 15:54
Американский штат Мичиган признал независимость Арцаха
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017