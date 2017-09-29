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Йоханнес Хан посетит Ереван для подготовки саммита Восточного партнерства


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан посетит Армению 2 октября для подготовки к саммиту Восточного партнерства.

Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе. 

Йоханнес Хан встретится с президентом Армении Сержом Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. На встречах будут обсуждаться приоритеты саммита Восточного партнерства и углубление отношений ЕС и Армении, отраженное в парафированном  Соглашении Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое установит приоритеты совместной политики в ближайшие годы.

Накануне визита комиссар Хан заявил:

«Это очень важный год для отношений ЕС и Армении, поскольку мы расширяем и углубляем наше сотрудничество, основанное на общих интересах. ЕС готов подписать с Арменией новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Наряду с Приоритетами Партнерства, этот документ будет определять наше сотрудничество, в рамках которого мы планируем инвестировать, кроме прочих сфер, в образование и инновации, поскольку развитие навыков будет ключевым для будущего Армении».

В ноябре 2016 года Йоханнес Хан сказал в эксклюзивном интервью Медиамакс, что «Армения и ЕС вступают в новый этап».

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