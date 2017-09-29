Йоханнес Хан посетит Ереван для подготовки саммита Восточного партнерства

Ереван /Медиамакс/. Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан посетит Армению 2 октября для подготовки к саммиту Восточного партнерства.

Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе.



Йоханнес Хан встретится с президентом Армении Сержом Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. На встречах будут обсуждаться приоритеты саммита Восточного партнерства и углубление отношений ЕС и Армении, отраженное в парафированном Соглашении Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое установит приоритеты совместной политики в ближайшие годы.



Накануне визита комиссар Хан заявил:



«Это очень важный год для отношений ЕС и Армении, поскольку мы расширяем и углубляем наше сотрудничество, основанное на общих интересах. ЕС готов подписать с Арменией новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Наряду с Приоритетами Партнерства, этот документ будет определять наше сотрудничество, в рамках которого мы планируем инвестировать, кроме прочих сфер, в образование и инновации, поскольку развитие навыков будет ключевым для будущего Армении».



В ноябре 2016 года Йоханнес Хан сказал в эксклюзивном интервью Медиамакс, что «Армения и ЕС вступают в новый этап».