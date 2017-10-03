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Йоханнес Хан: Отношения Армении и ЕС улучшились


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заявил сегодня в Ереване, что в последнее время отношения Армении и Евросоюза улучшились.

«В интересах каждой из стороны поддерживать хорошее и устойчивое соседство»,- отметил комиссар ЕС.

Говоря о подписании рамочного соглашения Армения-ЕС, запланированного в ноябре в Брюсселе, Йоханнес Хан заявил:

«Это новое соглашение продемонстрирует, что Армения, будучи в составе Евразийского экономического союза, одновременно устанавливает всеобъемлющее и расширенное партнерство с ЕС. На наш взгляд, это может служить примером для других стран».

По словам еврокомиссара, данное соглашение предоставит Армении возможность улучшить такие сферы, как торговля, услуги, создание предприятий, государственные закупки и права на интеллектуальную собственность.

«Соглашение и приоритеты партнерства обеспечат рамки для таких конкретных сфер, в которые можно инвестировать. Нам бы хотелось сосредоточиться на образовании и инновациях»,- отметил еврокомиссар.

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