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Армения активно работает в направлении реализации Целей устойчивого развития


Ашот Овакимян
Ашот Овакимян

Фото: Пресс-служба МИД РА

Ашот Овакимян и Ольга Алгаерова
Ашот Овакимян и Ольга Алгаерова

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян заявил, что Армения предпринимает активные шаги в направлении введения в соответствие Повестки дня в области устойчивого развития с дальнейшим развитием страны.

Об этом замминистра заявил в Женеве на встрече с новым исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

Согласно сообщению МИД, стороны отметили взаимное удовлетворение стабильным уровнем сотрудничества между Арменией и Европейской экономической комиссией ООН и успешной реализацией ряда программ.

На сессии Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ашот Овакимян напомнил, что Армения, предоставившая убежище около 22 000 беженцам, является третьей в Европе среди стран, принявших беженцев из Сирии.
 
С другой стороны, замминистра отметил, что в дополнение к усилиям властей Армении необходима помощь международного сообщества и донорских организаций.

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