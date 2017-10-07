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Cостоялась первая встреча Налбандяна и Маиляна



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился сегодня со своим арцахским коллегой Масисом Маиляном.

Эдвард Налбандян поздравил Масиса Маиляна в назначением на должность министра иностранных дел Арцаха, пожелав ему удачи, сообщили в МИД Армении.

Эдвард Налбандян и Масис Маилян отметили важность периодических встреч между министрами иностранных дел Армении и Арцаха.

Они обменялись мнениями относительно встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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