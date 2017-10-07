Cостоялась первая встреча Налбандяна и Маиляна

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился сегодня со своим арцахским коллегой Масисом Маиляном.

Эдвард Налбандян поздравил Масиса Маиляна в назначением на должность министра иностранных дел Арцаха, пожелав ему удачи, сообщили в МИД Армении.



Эдвард Налбандян и Масис Маилян отметили важность периодических встреч между министрами иностранных дел Армении и Арцаха.



Они обменялись мнениями относительно встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.