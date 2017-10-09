Назарян и Пешке обсудили связи Армения-ЕС

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян и директор по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Андреас Пешке обсудили сегодня в Ереване перспективы активизации политического диалога.

Назарян и Пешке обсудили также вопросы сотрудничества Армении и ЕС, обменялись мыслями относительно предстоящего в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства ЕС.



Стороны затронули также тему урегулирования карабахского конфликта, сообщили в МИД Армении.