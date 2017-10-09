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Назарян и Пешке обсудили связи Армения-ЕС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян и директор по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Андреас Пешке обсудили сегодня в Ереване перспективы активизации политического диалога.

Назарян и Пешке обсудили также вопросы сотрудничества Армении и ЕС, обменялись мыслями относительно предстоящего в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства ЕС.

Стороны затронули также тему урегулирования карабахского конфликта, сообщили в МИД Армении.

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