Армения и Иран оптимистично смотрят на совместные проекты

Ереван /Медиамакс/. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Армения занимает особое место на повестке проводимой в отношении соседних государств внешней политики Тегерана.

Об этом Эсхак Джахангири заявил в Тегеране, по результатам встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.



«У нас нет каких-либо ограничений для сотрудничества с Арменией в политической, экономической и культурной сферах, и визит многоуважаемого премьер-министра Армении может сыграть особую роль. Во время личной беседы и переговоров в расширенном составе обсуждались вопросы, которые обеспечат дальнейшее развитие отношений»,- отметил первый вице-президент Ирана.



По его словам, Армения, будучи членом Евразийского экономического союза и поддерживая хорошие отношения с Европейским союзом, может стать хорошей платформой.



«Армения может стать одним из транспортных коридоров из Персидского залива в Черное море. В рамках программы по обмену электроэнергии и газа мы имеем строительство третьей высоковольтной линии. Достигнутые сегодня договоренности также могут стать стимулом для развития сотрудничества. На мой взгляд, представители частного сектора могут воспользоваться сложившимися условиями, наличие свободных экономических зон в обеих странах также может служить стимулом для развития сотрудничества бизнес-кругов»,- заявил Эсхак Джахангири.



«Мы провели весьма конструктивные и предметные встречи. Была зафиксирована заинтересованность в привлечении иранского бизнеса и капитала в Армению. Мы готовы предоставить нашим иранским партнерам преференциальные режимы. На двустороннем уровне было подтверждена готовность расширить объемы армяно-иранских отношений и решимость устранить все препятствия на этом пути. Обсуждалось также возможное региональное сотрудничество»,- подтвердил премьер-министр Армении Карен Карапетян.