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Карен Карапетян встретился с президентом Ирана


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Тегеране состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента Ирана Хасана Роухани.


«Армения придает большую важность теплым и дружественным отношениям с соседним Ираном. Эти отношения находятся на высоком уровне»,- цитирует слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Хасан Роухани подчеркнул, что готов содействовать инициативам правительств двух стран и реализации совместных программ.

Собеседники подчеркнули важность углубления и расширения сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, информационных технологий и туризма, а также в рамках свободных экономических зон «Сюник» и «Арас».

Карен Карапетян отметил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахского конфликта, которая является одной из важных гарантий мира и безопасности в регионе.

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