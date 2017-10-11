Серж Саргсян встретился с коллегами из СНГ

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, стартовавшем сегодня в Сочи.

Заседание проходит под председательством президента России Владимира Путина.



На заседании в расширенном составе планируется обсудить работы, реализуемые в направлении дальнейшего развития сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сферах, в сфере оборонной политики, защиты внешних границ и борьбы с терроризмом, а также вопросы, касающиеся адаптации СНГ к новым реалиям.



Сегодня в Сочи запланировано также заседание Высшего евразийского экономического совета.