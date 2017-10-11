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Серж Саргсян встретился с коллегами из СНГ


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, стартовавшем сегодня в Сочи.

Заседание проходит под председательством президента России Владимира Путина.

На заседании в расширенном составе планируется обсудить работы, реализуемые в направлении дальнейшего развития сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сферах, в сфере оборонной политики, защиты внешних границ и борьбы с терроризмом, а также вопросы, касающиеся адаптации СНГ к новым реалиям.

Сегодня в Сочи запланировано также заседание Высшего евразийского экономического совета.

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