Серж Саргсян встретился с коллегами из СНГ

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, стартовавшем сегодня в Сочи.
Заседание проходит под председательством президента России Владимира Путина.
На заседании в расширенном составе планируется обсудить работы, реализуемые в направлении дальнейшего развития сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сферах, в сфере оборонной политики, защиты внешних границ и борьбы с терроризмом, а также вопросы, касающиеся адаптации СНГ к новым реалиям.
Сегодня в Сочи запланировано также заседание Высшего евразийского экономического совета.
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