Тиллерсон «глубоко обеспокоен» действиями властей Турции

Ереван/Медиамакс/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и потребовал от турецкой стороны доказательств их вины.
Как сообщает ТАСС, заявление по итогам беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран распространила пресс-служба Госдепартамента.
«Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел Турции глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих нашей дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан», - отмечается в заявлении.
В нем также говорится, что Тиллерсон «подчеркнул важность соблюдения прозрачности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства».
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