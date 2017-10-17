СЕ и ЕС продолжат поддержку реформ в Армении

Ереван /Медиамакс/. Представители Совета Европы и ЕС представили сегодня в Ереване результаты ряда программ, предназначенных для стран Восточного партнерства.

Основной целью программы «Партнерство во имя эффективного управления» является поддержка реформ в Армении, особенно - в избирательной, судебно-правовой и образовательной сферах.



Руководитель ереванского офиса Совета Европы Наталья Вутова отметила, что в 2015-2017 гг. для реализации программы Армении было выделено €2,4 млн.



«В рамках программы большое внимание было уделено улучшению избирательных процессов в Армении, борьбе против безнаказанности, укреплению здравоохранения и защиты прав человека в исправительных учреждениях, а также борьбе против коррупции в сфере высшего образования»,- отметила она.



Наталья Вутова подчеркнула, что Совет Европы планирует продолжить свою поддержку Армении.



Руководитель отдела сотрудничества Делегации ЕС Хоа-Бин Аджемян подчеркнул, что Евросоюз продолжит содействовать Армении в совершенствовании государственного управления и укреплении прав человека.



Начальник департамента Европы МИД Армении Гагик Галачян заявил, что «результаты проделанной работы ощутимы». Он подчеркнул, что власти Армении готовы продолжить сотрудничество для достижения больших результатов.