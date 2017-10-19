Налбандян заявил о важности улучшения работы визовых центров

Ереван/Медиамакс/. Эдвард Налбандян и еврокомиссар Димитрис Аврамопулос обсудили в Брюсселе возможности начала диалога о либерализации визового режима.
Согласно сообщению МИД Армении, министр иностранных дел и комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС выразили удовлетворение в связи с успешной реализацией действующих соглашений между Арменией и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии.
В этом контексте Эдвард Налбандян подчеркнул важность улучшения работы визовых центров, основанных в Ереване странами-членами ЕС.
Налбандян и Аврамопулос обсудили также вопросы подготовки саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится в ноябре.
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