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Налбандян заявил о важности улучшения работы визовых центров


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. Эдвард Налбандян и еврокомиссар Димитрис Аврамопулос обсудили в Брюсселе возможности начала диалога о либерализации визового режима.

Согласно сообщению МИД Армении, министр иностранных дел и комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС выразили удовлетворение в связи с успешной реализацией действующих соглашений между Арменией и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии.

В этом контексте Эдвард Налбандян подчеркнул важность улучшения работы визовых центров, основанных в Ереване странами-членами ЕС.

Налбандян и Аврамопулос обсудили также вопросы подготовки саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится в ноябре.

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