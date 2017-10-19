Ереван/Медиамакс/. 20 октября Армению посетит министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Министра примет президент Армении Серж Саргсян.



Находящийся в Польше с официальным визитом председатель Национального Собрания Ара Баблоян 18 октября встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.



Ара Баблоян заявил, что в повестке армяно-польского сотрудничества важное место занимают отношения Армения-ЕС. Он отметил, что Польша, будучи соавтором Восточного партнерства, играет важную роль в деле укрепления отношений Армения-ЕС.