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Армению посетит министр иностранных дел Польши


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. 20 октября Армению посетит министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Министра примет президент Армении Серж Саргсян.

Находящийся в Польше с официальным визитом председатель Национального Собрания Ара Баблоян 18 октября встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ара Баблоян заявил, что в повестке армяно-польского сотрудничества важное место занимают отношения Армения-ЕС. Он отметил, что Польша, будучи соавтором Восточного партнерства, играет важную роль в деле укрепления отношений Армения-ЕС.

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