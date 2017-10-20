Дмитрий Медведев 24 октября прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. 24 октября по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Армению прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что планируется личная беседа Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева, после которой состоятся переговоры в расширенном составе.



Планируется также встреча Дмитрия Медведева с президентом Армении Сержом Саргсяном.



25 октября в Ереване Дмитрий Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.