Президент Армении подчеркнул важность преодоления технических барьеров ЕАЭС

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня членов Евразийского межправительственного совета.

На встрече с премьер-министрами Армении, России, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саргсяном президент Армении выразил уверенность, что заседание в Ереване будет эффективным и будет служить продвижению интересов евразийской интеграции.



Серж Саргсян особо подчеркнул вопрос преодоления технических барьеров, который, по мнению президента, препятствует свободному перемещению товаров, услуг и рабочей силы на общем рынке, что негативно сказывается на ожидаемом от интеграционных процессов результате. Он выразил надежду, что данный вопрос и все остальные вопросы, включенные в повестку, будут решены в результате совместных обсуждений.



Серж Саргсян отметил важность неофициального общения на встречах подобного формата, которые помогают лучше узнать страну, принимающую заседание.



Члены Евразийского межправительственного совета отметили, что настроены на обстоятельное обсуждение всех вопросов, включенных в повестку.



Российский премьер Дмитрий Медведев подчеркнул важность проделанной работы, чтобы экономики государств-членов союза смогли сохранить конкурентоспособность, обеспечивая комфортную жизнь для своих граждан.