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13 декабря в Ереване стартует «Неделя НАТО»


Фото: NATO


Ереван /Медиамакс/. В рамках Программы действий индивидуального партнерства Армения-НАТО 13-18 декабря в Армении пройдет 11-я «Неделя НАТО».

Старт мероприятиям «Недели НАТО» будет дан 13 декабря в 12:00 в Информационном центре НАТО в Армении. Для представителей СМИ будет организовано обсуждение о партнерстве Армения-НАТО.

14 декабря в 16:00-17:00 в МИД Армении состоится традиционный телемост между армянскими миротворцами в Афганистане и их семьями.

15 декабря с 09:00 часов в Национальном собрании Армении состоится международный семинар на тему «Парламентский контроль над вооруженными силами».

16 декабря состоится визит в Военный университет имени Вазгена Саргсяна.

18 декабря в 11:00-13:00 в Ереванском государственном университете состоится конференция, посвященная применению резолюций Совета безопасности ООН, посвященных женщинам, миру и безопасности.

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