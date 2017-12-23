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Роуз Геттемюллер: НАТО и Армения прекрасно сотрудничают


Роуз Геттемюллер
Роуз Геттемюллер

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила сегодня в Ереване, что сотрудничество Армении и НАТО находится на прочных основах.

«За последние 25 лет НАТО и Армении удалось выстроить прекрасное сотрудничество. Армения - один из наших исключительных партнеров, армянские военные последовательно участвуют в миротворческих операциях в Косово и Афганистане. Проделанная работа укрепила наше сотрудничество»,- отметила Роуз Геттемюллер на встрече со студентами Ереванского государственного университета, которая состоялась в рамках «Недели НАТО».

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, заместитель генерального секретаря НАТО  выразила сожаление по поводу его нерешенности.

«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан вместе работали над урегулированием конфликта. Мы рады, что обе стороны на высшем уровне предпринимают шаги в данном направлении»,- отметила Роуз Геттемюллер.

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