Роуз Геттемюллер: НАТО и Армения прекрасно сотрудничают

Ереван /Медиамакс/. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила сегодня в Ереване, что сотрудничество Армении и НАТО находится на прочных основах.
«За последние 25 лет НАТО и Армении удалось выстроить прекрасное сотрудничество. Армения - один из наших исключительных партнеров, армянские военные последовательно участвуют в миротворческих операциях в Косово и Афганистане. Проделанная работа укрепила наше сотрудничество»,- отметила Роуз Геттемюллер на встрече со студентами Ереванского государственного университета, которая состоялась в рамках «Недели НАТО».
Говоря о нагорно-карабахском конфликте, заместитель генерального секретаря НАТО выразила сожаление по поводу его нерешенности.
«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан вместе работали над урегулированием конфликта. Мы рады, что обе стороны на высшем уровне предпринимают шаги в данном направлении»,- отметила Роуз Геттемюллер.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.