План индивидуального партнерства Армении с НАТО успешно реализуется

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что пятый по счету План действий индивидуального партнерства Армении с НАТО успешно реализуется.
Министр заявил об этом по итогам встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Эдвард Налбандян подчеркнул важность учреждения Трастового фонда со стороны НАТО, который предусматривает ликвидацию непригодного вооружения и военной техники Армении.
Говоря о последовательном участии Армении в международных миротворческих операциях, министр отметил, что «наша страна из потребителя безопасности стала ее поставщиком».
Эдвард Налбандян сообщил, что представил Роуз Геттемюллер последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул важность последовательных заявлений НАТО о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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