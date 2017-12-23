Армен Ашотян: 2017-й год был успешным во внешнеполитической сфере

Ереван/Медиамакс/. Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян считает уходящий год успешным в плане выполнения приоритетов во внешней политике.

«Нам удалось продвинуть повестку, которая исходит из национальных и государственных интересов Армении, укрепить и углубить позиции Армении в существующих форматах, а также установить отношения с новыми партнерами»,- отметил Армен Ашотян на встрече с журналистами.



По его словам 2017-й год был годом укрепления систем безопасности, и в этом процессе важную роль сыграла дипломатия в виде принятия ряда резолюций в международных инстанциях и соглашений, подписанных с Россией.



«Благодаря подписанию нового соглашения в отношениях между Арменией и Европейским союзом в 2017 году начался новый этап. Думаю, в 2018 году мы станем очевидцами «парада» ратификаций нового соглашения странами-членами ЕС»,- отметил он.



Армен Ашотян подчеркнул, что в уходящем году Армения развивала отношения с Китаем, Ираном и Израилем.



Говоря об армяно-турецких отношениях, Армен Ашотян отметил, что этот вопрос находится в полном политическом, дипломатическом и экономическом тупике. Он напомнил, что с весны 2018 года армяно-турецкие протоколы больше не будут частью политической повестки.



В 2018 г. большое внимание будет уделяться странам Ближнего Востока, а также углублению отношений с Азиатским регионом. В числе приоритетов будет и развитие армяно-американских связей, отметил Армен Ашотян.