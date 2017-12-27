2888 просмотров

Маргвелашвили: «Наша культура и традиции взаимосвязаны»


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подтвердил готовность углублять сотрудничество с Грузией в духе дружбы, взаимопонимания и гармонии.

Об этом президент заявил 25 декабря в Тбилиси, после встречи с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.

«Мы обсудили вопросы безопасности и стабильности южно-кавказского региона. В этом контексте мы подчеркнули важность сохранения сбалансированного и конструктивного подхода к чувствительным для двух стран вопросам. Мы солидарны в том, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путем, в рамках согласованных форматов. 

Фото: Пресс-служба президента РА


Во всех переговорах мы стараемся принимать такие документы, заявления, резолюции, которые не наносят ущерба интересам Грузии. На мой взгляд, такая позиция как с и армянской, так и с грузинской стороны принесет только пользу нашим народам»,- отметил президент Армении.

Во время выступления на официальном приеме у Гиоргия Маргвелашвили Серж Саргсян  заявил, что «мы с особой теплотой относимся к Грузии и ко всему грузинскому».

«Сегодня неотъемлемой частью нашей повседневной жизни являются  грузинское кино, песня и танцы, грузинский хлеб, вино и кухня»,- отметил глава Армении.

Фото: Пресс-служба президента РА


Гирогий Маргвелашвили в своем выступлении заявил, что «секрет нашей дружбы заключается не только в легендарном братстве прародителей Картлоса и Айоса».

«Наша культура, искусство, фольклор и традиции взаимосвязаны друг с другом, а история насыщена примерами взаимной поддержки. Благодаря именно этому нам удалось преодолеть множество препятствий, объединиться вокруг многочисленных вызовов и сохранить ту идентичность, которой так гордятся наши народы»,- подчеркнул президент Грузии.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 27, 2017 09:27
Карасин прокомментировал подписание соглашения Армения-ЕС

Внешняя политика | Декабрь 26, 2017 17:18
Завершился визит Сержа Саргсяна в Грузию

Общество | Декабрь 26, 2017 13:17
Президент Армении встретился с Илией Вторым
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017