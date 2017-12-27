Маргвелашвили: «Наша культура и традиции взаимосвязаны»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подтвердил готовность углублять сотрудничество с Грузией в духе дружбы, взаимопонимания и гармонии.

Об этом президент заявил 25 декабря в Тбилиси, после встречи с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.



«Мы обсудили вопросы безопасности и стабильности южно-кавказского региона. В этом контексте мы подчеркнули важность сохранения сбалансированного и конструктивного подхода к чувствительным для двух стран вопросам. Мы солидарны в том, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путем, в рамках согласованных форматов.



Фото: Пресс-служба президента РА