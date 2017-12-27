Маргвелашвили: «Наша культура и традиции взаимосвязаны»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подтвердил готовность углублять сотрудничество с Грузией в духе дружбы, взаимопонимания и гармонии.
Об этом президент заявил 25 декабря в Тбилиси, после встречи с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.
«Мы обсудили вопросы безопасности и стабильности южно-кавказского региона. В этом контексте мы подчеркнули важность сохранения сбалансированного и конструктивного подхода к чувствительным для двух стран вопросам. Мы солидарны в том, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путем, в рамках согласованных форматов.
Фото: Пресс-служба президента РА
Во всех переговорах мы стараемся принимать такие документы, заявления, резолюции, которые не наносят ущерба интересам Грузии. На мой взгляд, такая позиция как с и армянской, так и с грузинской стороны принесет только пользу нашим народам»,- отметил президент Армении.
Во время выступления на официальном приеме у Гиоргия Маргвелашвили Серж Саргсян заявил, что «мы с особой теплотой относимся к Грузии и ко всему грузинскому».
«Сегодня неотъемлемой частью нашей повседневной жизни являются грузинское кино, песня и танцы, грузинский хлеб, вино и кухня»,- отметил глава Армении.
Фото: Пресс-служба президента РА
Гирогий Маргвелашвили в своем выступлении заявил, что «секрет нашей дружбы заключается не только в легендарном братстве прародителей Картлоса и Айоса».
«Наша культура, искусство, фольклор и традиции взаимосвязаны друг с другом, а история насыщена примерами взаимной поддержки. Благодаря именно этому нам удалось преодолеть множество препятствий, объединиться вокруг многочисленных вызовов и сохранить ту идентичность, которой так гордятся наши народы»,- подчеркнул президент Грузии.
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