Российский и американский генералы встретятся в Баку

Ереван /Медиамакс/. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертис Скапарротти в январе встретится в Баку с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил американский портал BuzzFeed.
Отмечается, что встреча станет первой после 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой.
В октябре 2017 года председатель Военного комитета НАТО Петр Павел сообщил, что Россия и НАТО смогли сделать первые шаги к восстановлению отношений.
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