Турция предлагает Вашингтону «исправить ошибки»

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ухудшение турецко-американских отношений может продолжиться, если «Вашингтон не исправит свои ошибки».
Как передает Reuters, в интервью Анатолийскому агентству турецкий министр отметил, что одной из причин ухудшения двусторонних отношений является отказ США экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке организовать государственный переворот в 2016 году.
В качестве другой причины Чавушоглу отметил поставку вооружений со стороны США действующей в Сирии курдской группировке YPG.
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