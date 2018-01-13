Турция предлагает Вашингтону «исправить ошибки»

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ухудшение турецко-американских отношений может продолжиться, если «Вашингтон не исправит свои ошибки».

Как передает Reuters, в интервью Анатолийскому агентству турецкий министр отметил, что одной из причин ухудшения двусторонних отношений является отказ США экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке организовать государственный переворот в 2016 году.



В качестве другой причины Чавушоглу отметил поставку вооружений со стороны США действующей в Сирии курдской группировке YPG.