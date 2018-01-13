2859 просмотров

Турция предлагает Вашингтону «исправить ошибки»


Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ухудшение турецко-американских отношений может продолжиться, если «Вашингтон не исправит свои ошибки».

Как передает Reuters, в интервью Анатолийскому агентству турецкий министр отметил, что одной из причин ухудшения двусторонних отношений является отказ США экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке организовать государственный переворот в 2016 году.

В качестве другой причины Чавушоглу отметил поставку вооружений со стороны США действующей в Сирии курдской группировке YPG.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Январь 12, 2018 17:00
«Парламент Армении на правильном пути», заявил президент

Внешняя политика | Январь 12, 2018 14:12
Президент Армении выступит 24 января на сесии ПАСЕ

Общество | Январь 12, 2018 09:05
Цукерберг подтвердил: в Facebook станет меньше медиа-контента
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018