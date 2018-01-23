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Турция ожидает, что США «не будут на стороне террористов»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что будущее американо-туркцких отношений зависит от дальнейших шагов Вашингтона.

Как сообщает ТАСС, в интервью Haber Turk Чавушоглу напомнил, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал сомнение в том, что с позиций курдских «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии обстреляли турецкую территорию.

«Мы не знаем, откуда они берут данные, мы принимаем во внимание то, что пережили и видели сами. Я сказал ему проверить свои источники информации, а также не говорить с нами с позиций СНС», - сказал Чавушоглу.

Мы ожидаем, что «США будут на стороне Турции, а не террористов», добавил министр.

«Будущее отношений с Америкой зависит от дальнейших шагов США. Что касается меня, то я делаю те шаги, которые должен, в противном случае моя страна будет в опасности. Мы никого не будем бояться: если уж придется умереть, мы умрем, но не будем жить в страхе», - заявил Чавушоглу.

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