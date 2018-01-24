Саргсян и Макрон обсудили новое соглашение между Арменией и ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что подписанное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС «открывает новые горизонты для двусторонних армяно-французских отношений».

Находящийся во Франции с рабочим визитом Серж Саргсян сказал об этом 23 января в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном



«Одной из важнейших тем нашей беседы было Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, подписанное в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским союзом. Это действительно амбициозный, дающий ориентиры документ, в подписании которого велика роль Франции. Я еще раз выразил свою признательность за содействие Армении на протяжении всего процесса развития отношений между Арменией и ЕС»,- отметил Серж Саргсян.

