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Саргсян и Макрон обсудили новое соглашение между Арменией и ЕС


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что подписанное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС «открывает новые горизонты для двусторонних армяно-французских отношений».

Находящийся во Франции с рабочим визитом Серж Саргсян сказал об этом 23 января в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Одной из важнейших тем нашей беседы было Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, подписанное в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским союзом. Это действительно амбициозный, дающий ориентиры документ, в подписании которого велика роль Франции. Я еще раз выразил свою признательность за содействие Армении на протяжении всего процесса развития отношений между Арменией и ЕС»,- отметил Серж Саргсян.

Фото: Пресс-служба президента РА


«Мы обсудили с президентом Макроном ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и я хочу с удовлетворением отметить, что наши точки зрения вокруг всех жизненно важных вопросов почти совпадают, а в остальных - очень схожи. Речь идет как о двусторонней, так и международной повестке. Мы придерживаемся одинаковых принципов и схожей системы ценностей»,- отметил глава Армении.

Серж Саргсян напомнил, что в октябре в Армении состоится саммит Международной организации Франкофонии, который является «важным мероприятием нашей двусторонней повестки».

«Мы с большой ответственностью подходим к вопросу организации этого  саммита. Рад, что президент Макрон подтвердил свое участие в этом мероприятии, что является ключевым фактором для успешного проведения саммита. Президент Макрон также одобрил проведение в рамках саммита Франкофонии бизнес-форума с участием предпринимателей из франкоязычных стран»,- заявил президент Армении.

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