Армения безоговорочно привержена ценностям СЕ, заявил президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения подтверждает свою безоговорочную приверженность демократическим ценностям Совета Европы, «поскольку осуществляет работу во имя всеобщего видения демократической и мирной Европы».

«Для меня действительно честь возвращаться в колыбель современной демократии на нашем континенте, которая имеет репутацию первопроходца в области прав человека. Мы придаем большую важность нашему расширяющемуся сотрудничеству и считаем, что постоянно укрепляющаяся демократия в Армении является воплощением этих тесных связей»,- написал в «Золотой книге» СЕ Серж Саргсян, прибывший вечером 23 января в Страсбург для участия в январской сессии ПАСЕ.



На встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом президент отметил, что за 17 лет сотрудничества Армения добилась значительных результатов в вопросе укрепления демократии, прав человека и верховенства закона.



Говоря о нагорно-карабахском конфликте, глава государства отметил, что солидарен с Генеральным секретарем в том, что в вопросе защиты прав человека в Европе не должно быть «черных дыр».



«Это значит, что Совет Европы должен в равной степени рассматривать права граждан, проживающих в зонах конфликтов, руководствуясь в вопросе статуса «принципом нейтралитета»»,- отметил президент.



До встречи с Генсеком Совета Европы,Серж Саргсян присутствовал также на церемонии подписания ряда конвенций.



В частности, стороны подписали конвенцию СЕ «О совместном кинематографическом производстве» (пересмотренную), конвенцию «О взаимном административном содействии в налоговых вопросах» (измененную по протоколу от 2010 года), конвенцию СЕ «О совместном подходе к вопросам охраны, безопасности и обслуживания во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий», а также дополнительный протокол к конвенции «О предотвращении терроризма» и конвенцию «О борьбе с трафикингом человеческих органов».