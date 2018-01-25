Карасин: «просьба Армении есть, но соглашение двустороннее»

Ереван /Медиамакс/. Россия планирует в ближайшие месяцы подписать документы со швейцарской компанией SGS, которая будет вести мониторинг в рамках реализации российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли.
Об этом в интервью газете Коммерсантъ сказал замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
«Мы постараемся поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы. После этого соглашение заработает», - сказал Карасин.
Приводим отрывок из интервью:
- Я правильно понимаю, что главным бенефициаром реализации этого соглашения станет Армения? То есть что Москва это делает даже не столько для себя, сколько по просьбе Еревана?
- Просьба Армении у нас действительно есть. Но в данном случае речь идет о сугубо двустороннем соглашении между Россией и Грузией, заключенном при содействии Швейцарии. Оно не влечет обязательств для третьих стран, включая, разумеется, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия.
Медиамакс отмечает, что 15 января спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе сказал:
«В 2011 году было подписано грузино-российское соглашение по таможенному мониторингу и администрированию, при реализации которого было условлено пригласить нейтральную швейцарскую компанию. После довольно длительного подготовительного периода грузинская сторона в декабре прошлого года подписала контракт с швейцарцами. Сейчас черед российской стороны оформить аналогичный контракт. После чего должен начаться этап имплементации этого неординарного проекта».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.