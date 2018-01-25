Карасин: «просьба Армении есть, но соглашение двустороннее»

Ереван /Медиамакс/. Россия планирует в ближайшие месяцы подписать документы со швейцарской компанией SGS, которая будет вести мониторинг в рамках реализации российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли.

Об этом в интервью газете Коммерсантъ сказал замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.



«Мы постараемся поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы. После этого соглашение заработает», - сказал Карасин.



Приводим отрывок из интервью:



- Я правильно понимаю, что главным бенефициаром реализации этого соглашения станет Армения? То есть что Москва это делает даже не столько для себя, сколько по просьбе Еревана?



- Просьба Армении у нас действительно есть. Но в данном случае речь идет о сугубо двустороннем соглашении между Россией и Грузией, заключенном при содействии Швейцарии. Оно не влечет обязательств для третьих стран, включая, разумеется, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия.

